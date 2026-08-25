Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 110,36 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,86 USD nach. Bei 110,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 62'260 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 16,24 Prozent sinken.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 4.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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