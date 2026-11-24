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24.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Dienstagabend stärker
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 107,98 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 107,98 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'204 Punkten notiert. Bei 108,90 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 302'834 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 116,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 8,17 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,39 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,13 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.13 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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