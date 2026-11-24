Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 108,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 108,76 USD. Bei 108,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 86'642 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Bei 116,80 USD erreichte der Titel am 08.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,55 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,13 USD. Kimberly-Clark liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,37 USD, nach 1,34 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.13 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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