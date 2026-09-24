Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend auf rotem Terrain

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,42 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,18 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 98,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 465'816 Stück.

Bei 125,20 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 28,52 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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