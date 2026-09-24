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24.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Anleger greifen bei Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag zu

Kimberly-Clark Aktie News: Anleger greifen bei Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,11 USD nach oben.

Kimberly-Clark
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 98,11 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 98,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 107'480 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 125,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 27,61 Prozent Luft nach oben. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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