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23.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verteuert sich am Montagabend
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 107,75 USD.
Das Papier von Kimberly-Clark legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 107,75 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 107,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 458'404 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 116,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 8,40 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,13 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4.13 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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