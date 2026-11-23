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23.11.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 106,90 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'285 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 107,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 106,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 145'249 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD. 9,26 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Am 05.11.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 5,37 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.13 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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