Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagabend in Rot

Um 20:26 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 109,77 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'632 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,93 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 598'161 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei 123,05 USD markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 12,10 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 18,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,14 USD aus. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kimberly-Clark rechnen Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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