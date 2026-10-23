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23.10.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Einbussen

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 109,24 USD ab.

Kimberly-Clark
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,7 Prozent auf 109,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'613 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 133'668 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,65 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 18,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,14 USD. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kimberly-Clark.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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