Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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23.09.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 98,00 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 98,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'714 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 97,76 USD. Mit einem Wert von 98,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 334'012 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 125,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Mit einem Zuwachs von 27,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 6,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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