Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 98,21 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 97,93 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 98,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69'975 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 125,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,39 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude