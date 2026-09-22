Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 99,00 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 99,80 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 447'391 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 125,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,46 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 6,63 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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