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22.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag ins Plus

Kimberly-Clark Aktie News: Anleger schicken Kimberly-Clark am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 99,39 USD zu.

Kimberly-Clark
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Um 16:28 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 99,39 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,80 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,33 USD. Bisher wurden heute 116'752 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 7,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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