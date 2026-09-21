Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 98,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 98,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 338'485 Stück.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 22,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 5,81 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Am 04.08.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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