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21.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark büsst am Nachmittag ein

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark büsst am Nachmittag ein

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 97,20 USD abwärts.

Kimberly-Clark
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Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 97,20 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 96,82 USD. Mit einem Wert von 98,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 105'002 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 30,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 5,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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