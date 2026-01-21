Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochabend mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 99,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'831 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,44 USD nach. Bei 101,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 816'852 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 33,69 Prozent niedriger. Bei 96,27 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 3,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,02 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 4,88 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.10.2025 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.15 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -16,20 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,48 USD im Jahr 2025 aus.

