Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 107,64 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'982 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,07 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 106,83 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 528'190 Kimberly-Clark-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2026 auf bis zu 116,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,12 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,13 USD. Am 05.11.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.13 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.15 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,29 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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