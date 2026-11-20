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20.11.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 108,41 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 108,41 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'110 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,49 USD. Bei 106,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 221'048 Stück gehandelt.
Am 08.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,13 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Das EPS belief sich auf 5,37 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.15 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.13 Mrd. USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,29 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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