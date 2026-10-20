Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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20.10.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark steigt am Dienstagabend
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 107,37 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 107,37 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 408'870 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,05 USD. 14,60 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.
Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,14 USD ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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