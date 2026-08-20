Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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20.08.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 109,12 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 109,12 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 108,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,99 USD. Bisher wurden heute 207'750 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.
Bei 136,00 USD markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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