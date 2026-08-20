Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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20.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 108,61 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 108,61 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'684 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 108,61 USD. Bei 108,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 48'491 Kimberly-Clark-Aktien.
Bei 136,00 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 20,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Mit Abgaben von 14,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 USD. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.
Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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