Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.03.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Fahrt
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 98,70 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 98,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'495 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 99,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 98,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'238'239 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,27 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,21 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 27.01.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -17,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.08 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,56 USD je Kimberly-Clark-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividende können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Das sind die Dividendenkönige aus den USA: Anlegerfokus richtet sich auf Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Zum Wochenschluss auf Talfahrt -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesslich deutlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.