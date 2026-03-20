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20.03.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Fahrt

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 98,70 USD.

Kimberly-Clark
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Um 20:26 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 98,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'495 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 99,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 98,97 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'238'239 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,27 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 2,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,21 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 27.01.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -17,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.08 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,56 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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