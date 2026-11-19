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19.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 105,53 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 105,53 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'219 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,69 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 106,11 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 589'792 Aktien.
Am 08.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 116,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2026 auf bis zu 92,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 14,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,13 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Das EPS lag bei 5,37 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.15 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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