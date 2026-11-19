Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 105,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'330 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 104,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 106,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 128'910 Stück.

Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 11,96 Prozent wieder erreichen.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,13 USD belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.13 Mrd. USD im Vergleich zu 4.15 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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