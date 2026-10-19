Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagabend seitwärts

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Kimberly-Clark-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 105,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'699 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 105,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 103,89 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389'010 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 16,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vorlegen. Am 26.10.2027 wird Kimberly-Clark schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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