Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagnachmittag in Rot

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 104,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'710 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 103,89 USD. Bei 104,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 91'924 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 123,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 14,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Abschläge von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,14 USD belaufen. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kimberly-Clark.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,37 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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