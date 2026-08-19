Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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19.08.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Mittwochabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 109,71 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 109,71 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 110,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 387'509 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Bei 136,00 USD markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,96 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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