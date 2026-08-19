Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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19.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 109,45 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 109,45 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 110,08 USD. Bei 108,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 111'213 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei 136,00 USD markierte der Titel am 21.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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