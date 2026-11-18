Um 20:26 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 107,54 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'325 Punkten realisiert. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,90 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 521'434 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 14,04 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vor. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.13 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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