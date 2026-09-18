Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9441 -0.2%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’380 0.9%  Bitcoin 66’738 5.9%  Dollar 0.8230 0.0%  Öl 103.4 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen
Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Abend stärker

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 98,40 USD.

Kimberly-Clark
80.49 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,40 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,75 USD aus. Bei 97,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 652'746 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 28,60 Prozent wieder erreichen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,06 Prozent.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten