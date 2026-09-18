Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Abend stärker

Um 20:26 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 98,40 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'633 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,75 USD aus. Bei 97,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 652'746 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 28,60 Prozent wieder erreichen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,06 Prozent.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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