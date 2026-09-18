Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag in Rot

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 97,59 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'622 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,30 USD nach. Mit einem Wert von 97,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 362'907 Aktien.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 126,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,41 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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