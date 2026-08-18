Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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18.08.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend im Plus
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 109,32 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 109,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'701 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 109,78 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 230'268 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (136,00 USD) erklomm das Papier am 21.08.2025. Gewinne von 24,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 USD belaufen. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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