Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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18.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 109,27 USD.
Das Papier von Kimberly-Clark legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 109,27 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Bei 109,75 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 47'033 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 136,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,40 Prozent wieder erreichen.
Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kimberly-Clark einen Umsatz von 4.16 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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