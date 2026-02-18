Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’827 0.5%  SPI 19’072 0.6%  Dow 49’801 0.5%  DAX 25’270 1.1%  Euro 0.9120 0.0%  EStoxx50 6’095 1.2%  Gold 5’004 2.6%  Bitcoin 51’966 0.0%  Dollar 0.7716 0.2%  Öl 69.4 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amrize143013422Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
EFG-Aktie in Rot: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne
Glencore-Aktie im Plus: Umsatz legt zu - Profitabilität sinkt, Zusatzdividende geplant
DocMorris-Aktie sinkt: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Sunrise-Aktie im Plus: Umsatz leicht rückläufig - Dividende wird erneut erhöht
Suche...
Plus500 Depot

Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark reagiert am Nachmittag positiv

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 109,25 USD.

Kimberly-Clark
84.56 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'895 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,42 USD. Bei 107,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135'855 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 27,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 96,27 USD. Mit Abgaben von 11,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,20 USD aus. Am 27.01.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -17,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.08 Mrd. USD im Vergleich zu 4.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Kimberly-Clark am 28.04.2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen

S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividende können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Das sind die Dividendenkönige aus den USA: Anlegerfokus richtet sich auf Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola


Bildquelle: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?