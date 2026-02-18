Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark reagiert am Nachmittag positiv

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'895 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,42 USD. Bei 107,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135'855 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 27,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 96,27 USD. Mit Abgaben von 11,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,20 USD aus. Am 27.01.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -17,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.08 Mrd. USD im Vergleich zu 4.93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Kimberly-Clark am 28.04.2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

