Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 110,23 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 109,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 100'993 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,80 USD) erklomm das Papier am 08.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,13 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4.13 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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