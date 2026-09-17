Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit grünen Vorzeichen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 20:26 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'637 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 99,16 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,99 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 421'844 Stück gehandelt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,97 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 22,61 Prozent niedriger. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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