Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,55 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 99,16 USD. Bei 98,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 75'971 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 126,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 22,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,20 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 USD ausgeschüttet werden. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.19 Mrd. USD – ein Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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