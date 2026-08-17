Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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17.08.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 107,84 USD abwärts.
Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 107,84 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,39 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,27 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 243'977 Kimberly-Clark-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 136,00 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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