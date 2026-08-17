Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 108,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Bei 108,47 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 109,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 65'253 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,00 Prozent. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude

Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen