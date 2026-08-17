Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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17.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 108,80 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 108,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Bei 108,47 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 109,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 65'253 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Am 21.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,00 Prozent. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,04 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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