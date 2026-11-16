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16.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Montagabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 111,09 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 111,09 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 111,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 341'774 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 08.07.2026 markierte das Papier bei 116,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 16,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,13 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Das EPS belief sich auf 5,37 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.01.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,31 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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