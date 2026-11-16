Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Nachmittag fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten tendiert. Bei 111,03 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 110,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93'675 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 08.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,46 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Abschläge von 16,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,13 USD ausgeschüttet werden. Am 05.11.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.13 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.15 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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