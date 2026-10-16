Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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16.10.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagabend in Grün
Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 104,53 USD zu.
Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 104,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'649 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 105,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 544'625 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Am 31.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 123,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 15,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Abschläge von 11,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,60 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kimberly-Clark rechnen Experten am 26.10.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,36 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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