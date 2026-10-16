Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark zieht am Freitagnachmittag an

Die Kimberly-Clark-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 105,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'734 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 105,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,71 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219'029 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 123,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2026 auf bis zu 92,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 13,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 USD aus. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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