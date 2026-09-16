Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,31 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'607 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 98,08 USD. Bei 98,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 409'767 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 6,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,15 USD. Am 04.08.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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