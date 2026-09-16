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Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

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16.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark fällt am Nachmittag

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark fällt am Nachmittag

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 98,51 USD abwärts.

Kimberly-Clark
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Um 16:28 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,51 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'600 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 98,38 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 98,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 114'010 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 126,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 28,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2026 auf bis zu 92,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 6,16 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,41 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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