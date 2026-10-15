Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 103,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,51 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,51 USD. Zuletzt wechselten 354'528 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,73 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,81 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,60 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 4.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,36 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer

US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition