Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verzeichnet am Abend Verluste

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 98,06 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 97,20 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'256'173 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 127,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 30,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,42 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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