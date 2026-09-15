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15.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 97,71 USD abwärts.

Kimberly-Clark
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Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 97,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Bei 97,51 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,28 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230'696 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei 127,77 USD markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,39 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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