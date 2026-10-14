Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 98,96 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'705 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 99,62 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 98,90 USD. Bisher wurden heute 739'159 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 19,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 6,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,60 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,37 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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