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14.09.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagabend nordwärts

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagabend nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 100,03 USD.

Kimberly-Clark
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Die Kimberly-Clark-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 100,03 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'634 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 100,89 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 99,19 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 571'067 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2025 bei 129,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,81 Prozent. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,42 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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